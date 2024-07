Te Quiero zu schwach: Schumach muss umsatteln

Pferd Te Quiero ist nicht fit genug für Olympia. Christian Schumach´s Wallach wird nicht an den Start gehen. Schumach ist gezwungen auf sein Ersatzpferd Amplemento zurückzugreifen.

In Österreichs Olympia-Team im Dressurreiten gibt es noch vor der Anreise nach Paris eine Veränderung in der Aufstellung. Nach dem letzten tierärztlichen Check daheim ist Te Quiero, das Olympia-Pferd von Christian Schumach, nicht „fit to compete“, weil leichte Unregelmäßigkeiten im Gang festgestellt wurden.

„Bis zu dieser letzten Gesundheitsuntersuchung hat der Wallach einen sehr guten Eindruck im Training gemacht. Das Tierwohl geht bei uns immer vor, deshalb dürfen wir kein Risiko eingehen und haben zum Glück Pferde im Kader, die in einem Top-Zustand sind und nachrücken können", erklärt Österreichs Equipe-Chefin Diana Wünschek.

Chance für den zweiten

Der bisherige Ersatzreiter Stefan Lehfellner rückt vorerst mit seinem Championats-erfahrenen Pferd Roberto Carlos MT nach. Christian Schumach steht noch sein Ersatzpferd Amplemento zur Verfügung, mit diesem kommt er als Ersatzreiter nach Paris.