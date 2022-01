Chaos-Olympia: Flug ins Ungewisse

26 Tage vor Olympia in Peking wird die Liste an Fragezeichen nicht kürzer.

"Ich finde es verantwortungslos, uns unter den aktuellen Bedingungen dort hinzuschicken" - Wolfgang Maier brachte mit deutlichen Worten zum Ausdruck, was sich viele Beteiligten im Ski-Zirkus denken. Besonders auf die anstehenden Corona-Tests bei Olympia in Peking blickt der Alpin-Direktor des Deutschen Skiverbandes mit großer Sorge. Er habe schon im Herbst klare Regelungen gefordert, ab welchem CT-Wert ein Test als positiv bewertet werde. "Aber wir erhalten hierzu keinerlei Informationen. Du bist bei den täglichen Tests vor Ort dann quasi einer Willkür ausgesetzt."

FIS-Boss: "Dann grenzt das an ein Wunder"

Die Winterspiele finden von 4. bis 20. Februar statt, die Quarantänemaßnahmen gelten bei dem Event in China als besonders strikt. "Wenn ich mir die steigende Anzahl der Fälle ansehe, glaube ich, dass es bei Olympia ein ausgedünntes Feld gibt", meinte Maier.

Er schlägt damit in dieselbe Kerbe wie der Boss des Internationalen Skiverbandes FIS. "Sollten wir bis Olympia heil durchkommen und dort wirklich alle weltbesten Athleten am Start stehen, dann grenzt das an ein Wunder", sagte Markus Waldner.

Doch nicht nur deshalb wird der Flug nach Peking zu einer Reise ins Ungewisse. "Das ist eine Challenge von A bis Z", urteilte etwa Patrick Riml, der Leiter Hochleistungssport Alpin im ÖSV. Distanzen, Pisten, Unterkünfte, zusätzliche Räumlichkeiten für die Betreuer und Serviceleute sind nur ein paar der Unbekannten, zumal sich die Vorgaben aus China auch rasch ändern können.

"Hat mitgekriegt, dass es gar nicht so einfach war"

Nach dem Kitzbühel-Wochenende am 22./23. Jänner will Riml nach China fliegen, um "ein bisschen ein Gefühl zu kriegen für die Distanzen und wie es ausschaut mit den Unterkünften". Bislang konnte der Olympia-Schauplatz der Alpinen, Yanqing, noch von keiner Nation besucht werden. Aus Sicht des ÖSV gibt es nur Erfahrungswerte von den Rodlern und den Skicrossern. "Da hat man mitgekriegt, dass es gar nicht so einfach war", so Riml.