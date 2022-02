Biathlon-Damen visieren Top-10 in Staffel an

Für Österreichs Biathletinnen hängen die Trauben in der Staffel ähnlich hoch wie für die Männer.

Das Trainerteam schickt am Mittwoch (8.45 Uhr im Sport24-Olympia-Ticker) bei der österreichischen Frauen-Staffel-Premiere bei Olympia die Besetzung Dunja Zdouc, Lisa Hauser, Anna Juppe und Katharina Innerhofer auf die anspruchsvolle Strecke in Zhangjiakou. Julia Schwaiger muss damit zuschauen.

"Wenn man die Saisonergebnisse in der Staffel betrachtet, haben wir uns eher schwergetan. Jede Platzierung im einstelligen Bereich wäre für uns zufriedenstellend", sagte Trainer Gerald Hönig. Zuletzt in Antholz wurde Österreichs Quartett ohne die pausierende Hauser 17., zuvor gab es die Plätze 16, 6 (Hochfilzen) und 17. Die nunmehrige Zielsetzung sei vergleichbar mit den Männern, die am Dienstag Zehnter geworden waren, so Hönig.

Entscheidungen fallen am Schießstand

"Wir probieren von Anfang an gut dabei zu sein und dann müssen wir schauen. Am Schießstand wird viel entschieden, da können wir eine Stärke ausspielen", betonte Hauser. Schlussläuferin Innerhofer ("vierte Position mag ich richtig gern") hob die Debüt-Bedeutung hervor. "Ich freue mich, bei der ersten Frauen-Staffel von Österreich bei Olympia dabei zu sein."

Juppe verdrängte überraschend Julia Schwaiger aus dem Team, sie kommt nach Platz 75 mit acht Fehlschüssen im Einzel zu ihrem zweiten Einsatz bei den Peking-Spielen. "Nach zweieinhalb Wochen in der Höhe zählt auch die körperliche Frische", meinte Hönig. "Die Anna hat im Training einen guten Eindruck gemacht." Auch Zdouc ist dabei, die Kärntnerin war zuletzt als 85. des Sprints nach langen Coronapause zurückgekehrt.

Titelverteidiger sind die Athletinnen aus Belarus, Österreich war 2018 in Pyeongchang nicht am Start.