Ehrenempfang für Paralympics-Helden

Bei den Paralympischen Winterspielen belegte Österreich den 6. Platz im Medaillenspiegel.

Peking/Wien. Mit insgesamt 13 Medaillen im Gepäck – 5x Gold, 5x Silber, 3x Bronze – sind gestern Markus Salcher, Johannes Aigner, Matteo Fleischmann, Veronika Aigner, Elisabeth Aigner, Barbara Aigner and Klara Sykora in Wien-Schwechat gelandet. Für die Helden der Winter-Paralympics in Peking 2022 gab es einen Ehren-Empfang mit Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler und NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.