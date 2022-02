Ski-Freestylerinnen verpassen Sprung ins Big-Air-Finale

Österreichs Ski-Freestyle-Duo Lara Wolf und Laura Wallner hat die Qualifikation für das Finale des Olympia-Bewerbs im Big Air klar verpasst.

Wolf belegte am Montag unter 25 Starterinnen Platz 21, ihre Tiroler Landsfrau Wallner musste sich mit dem 23. Platz begnügen. Nur die besten zwölf springen am Dienstag (03.00 Uhr MEZ) in Peking auf der einzigen permanenten Big-Air-Rampe weltweit um die Medaillen. Beide haben im Slopestyle noch einen weiteren Einsatz.

Die Männer um Jungstar sowie Medaillenanwärter Matej Svancer und Daniel Bacher waren später ebenfalls noch in der Qualifikation gefordert.

Wolf sprang im Training als erste Frau einen "Switch Double Misty 12 Safety", stand diesen aber im Contest bei langsameren Schneeverhältnissen zweimal nicht. Da die besten zwei von drei Versuchen in Summe zählen, war vor dem dritten bereits die Final-Quali dahin. "Ich habe lang auf das hintrainiert, speziell auf den Trick. Ich war bereit und kann ihn eigentlich. Natürlich habe ich mir mehr erwartet", sagte die 21-Jährige nach ihrem zweiten Olympiaeinsatz nach jenem im Slopestyle 2018 (16.).

Wallner konnte bei ihrer Olympia-Premiere nach einem geglückten ersten Sprung nicht mehr nachsetzen. "Es war heute ganz was Anderes für mich. So nervös war ich schon lange nimmer", sagte die 23-Jährige. Sie habe sich selbst einigen Druck auferlegt. "Und mir war bewusst, dass ich bei Olympia stehe und das war natürlich auch ein Auslöser, dass ich noch nervöser war." Ein zwischenzeitliches Erfolgserlebnis war immerhin dabei. "Dass ich den Double stehe, da hatte ich zuletzt Schwierigkeiten, war für mich eigentlich das Wichtigste. Das hat meinem Herzen gut getan."