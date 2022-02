Extremwetter wirbelt 50-km-Langlauf durcheinander

Wegen des starken Windes und der großen Kälte wird der geplante 50-km-Langlauf auf 30 km verkürzt - auch der Start musste nach hinten verschoben werden.

Wegen starken Windes und dadurch verstärkter Kälte ist das traditionelle olympische Skilanglaufrennen über 50 Kilometer verkürzt worden. Bei den Winterspielen in China sollen die Athleten am Samstag nur 30 km laufen, teilten die Organisatoren rund eine Stunde vor dem geplanten Start mit. Statt um 7.00 Uhr MEZ soll der Wettkampf nun eine Stunde später beginnen.



Österreich ist in dem Rennen in Zhangjiakou nicht vertreten. Dort herrschten Temperaturen um die minus zehn Grad, die sich im Wind jedoch deutlich kälter anfühlten.