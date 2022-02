Frauen-Langlauf über 30 km vorverlegt

Aufgrund der Wetterprognosen haben die Organisatoren entschieden den finalen Langlauf-Bewerb am Sonntag um dreieinhalb Stunden auf 4.00 Uhr vorzuverlegen.

Der abschließende Langlauf-Bewerb der Olympischen Winterspiele in Peking geht am Sonntag dreieinhalb Stunden früher als ursprünglich geplant über die Bühne. Das Massenstart-Rennen der Frauen über 30 km in der freien Technik mit Österreichs Hoffnung Teresa Stadlober in Zhangjiakou beginnt nun um 4.00 Uhr MEZ (11.00 Ortszeit). Als Grund führten der Internationale Skiverband (FIS) und die Olympia-Organisatoren am Samstag die Wetterprognosen mit starkem Wind an.

Die Windbedingungen in Verbindung mit der großen Kälte hatten am Samstag bereits zu einer kurzfristigen Verschiebung und Verkürzung des längsten Männer-Rennens gesorgt. Der Russe Alexander Bolschunow gewann statt der vorgesehenen 50 über 30 km, die eigentlich nur 28,4 waren. Eine 7,1-km-Runde wurde von den Männern viermal gelaufen. Das Frauen-Rennen soll laut FIS-Angaben wie geplant über 30 km führen - und wäre damit länger als der Männer-Bewerb.

Stadlober hatte zum Auftakt der Spiele im Skiathlon über 15 km bereits Bronze geholt. Es war die erste Medaille der Olympia-Geschichte für Österreich im Frauen-Langlauf.