Vermeulen greift Top-Plätze bei 50-km-Lauf an

Es geht ein weitere Mal rund in der Loipe! Im Skilanglauf der Herren kommt es zum 50-km-Bewerb - Österreichs Olympia-Starter Mika Vermeulen will die Top-15-Plätze attackieren.

50 Kilometer Skilanglauf sind sowieso schon nicht gerade leicht zu absolvieren. In Zhangjiakou erwarten die Loipen-Spezialisten am Samstag (ab 7 Uhr im Sport24-OLYMPIA-Ticker) zudem noch extrem harte Bedingungen mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich und eiskaltem Wind. "Mit den 50 Kilometern kommt schon noch einmal ganz schön was auf uns zu", sagte Florian Notz, der als einer von vier Deutschen nominiert wurde.

"Wenn man dann noch sieht, dass die Biathleten ihren Wettkampf vorverlegen, weil die Bedingungen sehr hart werden, dann beglückwünsche ich mich jetzt auch nicht gerade." Als Motivator verstand sich übrigens der deutsche Langlauf-Teamchef Peter Schlickenrieder: "Wir möchten einfach, dass unsere Jungs a Gaudi haben, dass sie a Spaß haben."

Für Österreich tritt Mika Vermeulen als einziger männlicher Athlet an. Der Steirer kam im 15-km-Bewerb als 23. ins Ziel, eine beachtliche Leistung, die den 22-Jährigen aber nicht vollends zufrieden stellte. "Man ist immer so gut wie sein letztes Rennen. Mein Anspruch ist, immer einen neuen besten Tag zu haben." Da er am Sonntag zuvor im Skiathlon den 16. Platz belegt hatte, wäre das ein Top-15-Ergebnis gewesen. Es sei ihm aber klar, dass man sich nicht immer verbessern kann. Seine Platzierungen in Zhangjiakou hätte er davor gleich unterschrieben: "Olympia gibt mir doch viel Vertrauen, weil ich weiß, wenn ich einen guten Tag habe, gehöre ich zu den Leuten dazu, auf die man schaut", sagte Vermeulen.