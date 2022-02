"Silber-Adler" Fettner fieberte mit Greiderer mit

Unser Silbermedaillen-Gewinner gönnt sich am Mittwoch einen Ruhetag - Für Hörl hat die Olympia-Großschanze "etwas von Planica".

Olympia-Silbermedaillengewinner Manuel Fettner ist mit den Rängen eins und sechs im ersten Training für den Großschanzenbewerb am Mittwoch erneut im Spitzenfeld gelandet. Den ersten möglichen Sprung ließ der Tiroler Routinier aber aus. "Weil ich dem Greiderer Luki beim Langlaufen zuschauen wollte. Richtig cool, dass er die Bronzemedaille gewonnen hat." Greiderer besorgte im Auftaktbewerb der Nordischen Kombinierer die neunte Medaille für Österreich in Peking.



Fettner, der am Sonntag Silber von der Normalschanze für die Spezialspringer gewonnen hat, berichtete von einem geglückten Kennenlernen. Die Charakteristik der Schanzen sei die gleiche. "Ich bin sehr zufrieden, dass das heute so gut geklappt hat. Jetzt kann ich mir morgen einen Ruhetag gönnen, es wird doch noch ein heftiges Programm."



Vor der am Freitag (12.00 Uhr MEZ) stattfindenden Qualifikation absolvierte auch Jan Hörl "drei solide Sprünge" mit den Rängen 9, 14 und 4. "Es hat etwas von der Planica 120er", sagte Hörl über die zuvor unbekannte Großschanze in Zhangjiakou. "Planica taugt mir, da bin ich immer gut gehüpft und deshalb taugt mir diese Schanze auch recht gut." Stefan Kraft gelang ein Steigerungslauf mit den Rängen 30, zehn und acht.