Mega-Bilanz für Alpine Ski-Stars

GOLD! Strolz triumphiert in der Alpinen Kombi Der Medaillen-Wahnsinn für die ÖSV-Stars geht weiter! Johannes Strolz schnappt sich GOLD in der Alpinen Kombi. Marco Schwarz fällt im Slalom auf Rang 5 zurück. Strolz erbt damit den Olympiasieg in der Kombi von Marcel Hirscher 2018. Sein Vater Hubert hat 1988 in Calgary ebenfalls schon Gold geholt.