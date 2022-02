Nach nur sechs von 16 Wettkampftagen sind die XXIV. Olympischen Winterspiele in China die siebenterfolgreichsten für Österreich bisher.

Mit bisher vier Goldmedaillen schloss das 106-köpfige ÖOC-Aufgebot an Titeln zu Sotschi 2014, Vancouver 2010 und Innsbruck 1964 auf. Mehr Goldene hat es nur 2006 mit neun, 1992 in Albertville mit sechs und 2018 in Pyeongchang mit fünf gegeben.