Kraft holt erste Medaille bei Winterspielen

Endlich! Skispringer Stefan Kraft hat sich im Teambewerb mit seiner ersten Olympia-Medaille belohnt - und noch dazu mit GOLD.

Was für ein krönender Abschluss! Unsere ÖSV-Adler zeigen im finalen Teambewerb eine hearusragende Leistung, belohnen sich mit Olympia-Gold! Bislang konnte nur Manuel Fettner auf der Normalschanze in Peking eine Medaille erspringen - nun darf mit Stefan Kraft, Daniel Huber und Jan Hörl auch das restliche Springer-Quartett über Edelmetall jubeln.

Für Kraft ist es sogar eine Premiere! Der 28-Jährige ist bereits mehrfacher Weltmeister und Gesamtweltcup-Sieger, Gewinner der Vierschanzen-Tournee und Inhaber des Skiflug-Weltrekordes (253,5m). Aber eines fehlte auf der langen Erfolgsliste des heimischen Skisprung-Aushängeschildes noch: eine Medaille bei Olympischen Spielen.

In der letzten Saison hat ihm sein Rücken oftmals einen Strich durch die Rechnung gemacht - diese Problematik hat der ÖSV-Adler mittlerweile gut in den Griff bekommen. Doch so recht wollte es zunächst auch in China nicht funktionieren. Sowohl im Mixed-Bewerb, noch im Einzel auf Normal- und Großschanze ging der Weltrekord-Mann leer aus. Nach dem Motto das Beste kommt zum Schluss, hob sich Kraft die Erfüllung seines Olympia-Traums zum großen Finalke auf.