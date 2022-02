Zerkhold im Snowboard-Cross im Achtelfinale out

Snowboard-Crosserin Pia Zerkhold ist bei den Olympischen Spielen in Peking im Achtelfinale ausgeschieden.

Für die 23-jährige Niederösterreicherin kam am Mittwoch in der ersten K.o.-Runde als Vierte ihres Vierer-Heats das Aus. Zerkhold hat im Mixed-Bewerb am Samstag einen weiteren Einsatz. Die Männer um Seriensieger Alessandro Hämmerle sind am Donnerstag im Einsatz.

""Es ist megaschade. Ich wollte es genießen - aber mit dem Auftritt bin ich absolut nicht zufrieden. Es war alles knapp - ich hatte immer wieder Überspeed - habe aber nicht gewusst, wo ich vorbeikomme."