Rückenschmerz bedeutet Schonung. Falsch - moderate Bewegung aktiviert die Rückenmuskulatur

Viele Menschen reagieren bei Rückenschmerzen instinktiv mit Schonung – doch genau das ist oft der falsche Weg. Wer sich zu lange schont, riskiert, dass die Muskulatur abbaut und sich die Schmerzen sogar verschlimmern.

Moderate Bewegung hingegen ist der Schlüssel zu einer nachhaltigen Verbesserung. Wahrscheinlich hat der französische Philosoph Blaise Pascal recht, der einst meinte: „Zu unserer Natur gehört die Bewegung; die vollkommene Ruhe ist der Tod.“

Mediziner und Physiotherapeuten sind sich einig

Bewegung aktiviert die Rückenmuskulatur, fördert die Durchblutung und unterstützt die Regeneration. Selbst sanfte Aktivitäten wie Spazierengehen, leichtes Dehnen oder gezielte Kräftigungsübungen können helfen, Schmerzen zu lindern und die Wirbelsäule zu stabilisieren.

© getty images

Wichtig ist die richtige Balance

Wenn keine Anzeichen für eine ernsthafte Ursache Ihrer Rückenschmerzen vorliegen (wie z. B. Harn- oder Darminkontinenz, Schwäche, Gewichtsverlust oder Fieber), sollten man so aktiv wie möglich bleiben. Überforderung oder falsche Bewegungen können allerdings kontraproduktiv sein, daher lohnt sich die Begleitung durch einen Experten. Individuelle Trainingsprogramme – etwa im Rahmen moderner Rückentherapien oder Rückenkurse – sorgen dafür, dass Bewegung gezielt, sicher und wirksam eingesetzt wird.

Wer seinem Rücken etwas Gutes tun möchte, sollte also nicht liegen bleiben, sondern in Bewegung kommen. Denn ein starker Rücken entsteht nicht durch Schonung, sondern durch Aktivität.

Für eine langfristige Strategie wird empfohlen, mit Hilfe von Physiotherapie den richtigen Weg zu finden. Langfristig sind regelmäßige sportliche Aktivitäten und eine gesunde Haltung im Alltag der Schlüssel zur Vorbeugung chronischer Rückenschmerzen.

Wissenschaftlich bestätigt

Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden in Deutschland – ca. 80% haben mindestens einmal im Leben Probleme. Bewegung fördert die Nährstoffversorgung der Bandscheiben und hält die Wirbelsäule geschmeidig. Schon 3×10 Minuten gezielte Mobilität pro Woche reduzieren Beschwerden signifikant. Quelle: Deutsche Rückenschulstiftung 2021; DGSS 2020

„Rückenschmerz bedeutet Schonung.“ – Falsch. Längere Inaktivität verschlechtert Kraft, Koordination und Durchblutung. Moderate Bewegung aktiviert die Rückenmuskulatur und fördert die Heilung. Viele Ärzte empfehlen heute „aktiv statt passiv“. Quelle: Deutsches Ärzteblatt 2020; Cochrane Review 2019