Zum ersten Mal seit über 50 Jahren kehrt das Schnabeltier in den ältesten Nationalpark Australiens zurück

Ikonisch und einzigartig: Australiens Schnabeltier wurde am 12. Mai im Rahmen eines bahnbrechenden Naturschutzprojekts im ältesten Nationalpark des Landes südlich von Sydney wieder angesiedelt, nachdem es vor etwa einem halben Jahrhundert aus der Gegend verschwunden war. Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates New South Wales (NSW) gab es seit den 1970er Jahren keine bestätigten Schnabeltiersichtungen im Royal National Park, bis am Freitag vier Weibchen freigelassen wurden. Sechs weitere Schnabeltiere, eine Mischung aus zwei Weibchen und vier Männchen, werden in den Park gebracht, der 1879 gegründet wurde und etwa 35 Kilometer südlich von Sydney liegt.

Die Umsiedlungen sind der erste Versuch, das Schnabeltier in NSW wieder wild zu machen. Die Aktion erfolgt zu einer Zeit, in der das halbaquatische Monotrem zunehmend durch Lebensraumzerstörung, Flusszerstörung, wilde Raubtiere und durch den Klimawandel, der verstärkt extreme Wetterereignisse wie Dürren und Buschfeuer hervorruft, bedroht ist.

Eine Umfrage der University of New South Wales (UNSW) aus dem Jahr 2020 ergab, dass die registrierten Schnabeltiersichtungen in New South Wales in den letzten 30 Jahren um fast ein Drittel und ihre Lebensräume um fast ein Viertel zurückgegangen sind. Tahneal Hawke, Postdoktorand am Centre for Ecosystem Science der UNSW, sagte, dass die Wiederansiedlung des Schnabeltiers im Royal National Park die Bedeutung des Flussschutzes fördern würde und die Nähe zu Sydney das Bewusstsein für den Status des kryptischen Tieres schärfen würde.

RESEARCHER AT CENTRE FOR ECOSYSTEM SCIENCE AT THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, GILAD BINO:

„Wir bereiten uns schon seit einigen Jahren auf dieses Projekt vor. Es baut sich damit definitiv eine Menge Angst auf. Persönlich fühle ich mich sehr verantwortlich für diese Schnabeltiere, die wir in ein neues Zuhause umsiedeln. Daher bin ich zuversichtlich und optimistisch, dass es ihnen gelingen wird, eine neue Population zu etablieren, die im Royal National Park gedeihen wird und an der sich jeder erfreuen kann.“

Die Schnabeltiere wurden in den letzten Wochen an verschiedenen Orten im Südosten von New South Wales gesammelt. Es wurden verschiedene Tests durchgeführt, um den Gesundheitszustand der Schnabeltiere zu beurteilen, bevor sie umgesiedelt wurden. Bino und Hawke haben die Wasserqualität, das Tiefenprofil und die Nahrungsverfügbarkeit des Schnabeltiers im Hacking River im Royal National Park untersucht und denken, dass es ein ideales Gebiert für eine Schnabeltier-Population ist. Bino glaubt, dass die Risiken, die zu ihrem Verschwinden im Park geführt haben, gemindert wurden. Jedes Schnabeltier wird in den nächsten zwei Jahren getrackt, um besser zu verstehen, wie sie im Falle einer Dürre oder einer Überschwemmung eingegriffen werden soll und unter Umständen die Tiere wieder umzusiedeln.

POSTDOCTORAL RESEARCHER AT CENTRE FOR ECOSYSTEM SCIENCE AT THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, TAHNEAL HAWKE:

„Die Idee bei der Wiederansiedlung von Schnabeltieren besteht darin, dass sie tatsächlich als Vorzeigeart fungieren – ähnlich wie unser Süßwasserkoala in Australien. Und so hoffen wir, durch die Wiederansiedlung von Schnabeltieren wirklich gesunde Flüsse und die Bedeutung der Erhaltung unserer Flüsse zu fördern – insbesondere in einer Gegend so nahe an Sydney, wo so viele Menschen die direkten Auswirkungen der tatsächlichen Wiederansiedlung eines Tieres erleben können. Auf diese Weise hoffen wir, dass andere Arten, die dort im selben Fluss leben, wirklich von den Verbesserungen profitieren, die sich aus dieser Wiederansiedlung ergeben“

Das Schnabeltier ist bekannt für seinen Schnabel, seine Schwimmhäute und seine giftigen Sporen. Es ist eines von nur zwei eierlegenden Säugetieren auf der Welt und verbringt die meiste Zeit nachts im Wasser. Im Gegensatz zu anderen berühmten australischen Tieren wie dem Koala oder dem Känguru haben die meisten Australier aufgrund seiner zurückgezogenen Natur und seiner sehr spezifischen Lebensraumbedürfnisse noch nie eines in freier Wildbahn gesehen.

POSTDOCTORAL RESEARCHER AT CENTRE FOR ECOSYSTEM SCIENCE AT THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES, TAHNEAL HAWKE:

„Ich denke auf jeden Fall, dass das Bewusstsein für die künftige Erhaltung dieser Art wahrscheinlich oberste Priorität hat. Als Wissenschaftler leisten wir hier draußen eine Menge Arbeit. Aber es ist wirklich wichtig, diese Arbeit tatsächlich der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln und die Menschen für den Naturschutz zu begeistern und sie selbst dazu zu bewegen, Veränderungen zu bewirken, die den Schutz unserer einheimischen australischen Arten verbessern, ist dafür wirklich wichtig.“

