Der Kauf von Designerhunden fördert Tierleid

Die Tierschutz-Organisation PETA warnt eindringlich davor, einen Maltipoo zu kaufen. Der Maltipoo ist ein bewusst gezüchteter Mix aus Malteser und (Toy-/Zwerg-)Pudel und zählt zu den sogenannten Designerhunden.

Diese Züchtungen werden laut PETA häufig aus reinem Profitinteresse betrieben, ohne Rücksicht auf das Tierwohl. Besonders problematisch sei, dass viele Tiere aus Massenzuchten oder privaten Vermehrungen stammen, oft ohne Gesundheitskontrollen oder seriöse Aufzuchtbedingungen. Dies führt zu häufigen gesundheitlichen Problemen wie Atem‑ und Zahnproblemen, Patellaluxation sowie Herz‑ und Augenerkrankungen. Zudem würden die Hunde bewusst immer kleiner gezüchtet, was das Leid verstärke. PETA betont, dass viele Halter:innen die Bedürfnisse dieser Hunde unterschätzen, weil sie durch ihr niedliches Äußeres verharmlost werden. Als verantwortungsvolle Alternative empfiehlt PETA die Adoption statt den Kauf.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 22.02.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 01.03. 2026, 18:30 Uhr.

Was gegen Designerhunde im Allgemeinen und Maltipoos im Besonderen spricht:

Der Maltipoo ist kein eigenständiger Rassestandard , sondern ein Mix aus Malteser und (Toy-/Zwerg-)Pudel.

, sondern ein Mix aus Malteser und (Toy-/Zwerg-)Pudel. Die Zucht von Maltipoos gilt laut PETA als profitgetriebenes Geschäft, das das Tierwohl häufig ignoriert.

das das Tierwohl häufig ignoriert. Viele Tiere stammen aus Massenzuchten oder privaten Vermehrungen , oft ohne Gesundheitschecks oder seriöse Aufzucht.

, oft ohne Gesundheitschecks oder seriöse Aufzucht. Die Hunde werden häufig immer kleiner gezüchtet , um ein „niedlicheres Aussehen“ zu erzeugen – mit gravierenden gesundheitlichen Folgen.

, um ein „niedlicheres Aussehen“ zu erzeugen – mit gravierenden gesundheitlichen Folgen. Typische gesundheitliche Probleme: Atemprobleme durch kurze Schnauzend; Zahn- und Kieferprobleme; Patellaluxation (herausspringende Kniescheiben) sowie Herz- und Augenerkrankungen

Viele Halter:innen unterschätzen die Bedürfnisse und den Pflegeaufwand eines Maltipoos aufgrund des niedlichen Erscheinungsbildes.

eines Maltipoos aufgrund des niedlichen Erscheinungsbildes. PETA warnt vor dem Trend zu Designerhunden wie Maltipoo, Cockapoo & Co., da diese hohes Leid durch unkontrollierte Zucht erzeugen.

Daher die Empfehlung von PETA: Nicht kaufen – lieber adoptieren, um Tierleid zu vermeiden.