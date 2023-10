Erster Biber-Nachwuchs seit 400 Jahren

Eine kleine und herzige Sensation gab es kürzlich in London. Dort wurde ein Biber-Baby entdeckt – das erste seit wohl mehreren hundert Jahren.

Dort wurde ein Biber-Baby entdeckt – das erste seit wohl mehreren hundert Jahren. Es ist vor allem ein großer Erfolg für die Stadtverwaltung von Enfield, einem Stadtteil von London: Diese hat erst im Jahr 2022 ein Programm zur Wiederansiedlung von Bibern in London gestartet, um sie nach 400 Jahren wieder in der Hauptstadt anzusiedeln. Die Initiative ist Teil eines umfassenderen Projekts zur Wiederbewaldung und zum natürlichen Hochwassermanagement.

Biber schaffen ein natürliches Feuchtgebietsökosystem

"Die harte Arbeit der Biber, die ein natürliches Feuchtgebietsökosystem geschaffen haben, wird zu einem ausgezeichneten Hochwasserschutz beitragen, der das örtliche Gebiet und Hunderte von Häusern flussabwärts im Südosten des Bezirks vor Überschwemmungen schützt und gleichzeitig die Artenvielfalt fördert“, so der Umweltbeauftragte des Stadtrats von Enfield, Rick Jewell, wie Watson berichtet.

Die Wiederansiedlung der Biber in London bedeutet eine Kehrtwende für die Stadtnatur: Denn die Tiere wurden in England bis zur Ausrottung gejagt. Besonders ihr dickes, wasserabweisendes Fell und ihr Fleisch waren sehr begehrt. Erst seit Kurzem haben sie sich in einigen Gebieten des Landes dank spezieller Programme wieder angesiedelt.

In der Natur gilt der Biber als Ökosystemingenieur und Motor der biologischen Vielfalt, da er wichtige Funktionen übernimmt. Er nagt Bäume an und baut Dämme, wodurch er neue Lebensräume schafft. Das sorgt unter anderem dafür, dass Vögel in den toten Bäumen einen Unterschlupf finden, die Artenvielfalt von Libellen, Heuschrecken und Lurchen zunimmt und stille Gewässer inmitten von Fließgewässern entstehen. Zudem sind Biberdämme der ideale Hochwasserschutz. Sie stauen das Wasser und verringern damit die Fließgeschwindigkeit. Je nach Gelände fließt das Wasser dann um bis zu 160 Mal langsamer ab als in Gebieten ohne Biberdämme.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 22.10.2023, hier in voller Länge sehen.



Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 29.10.2023, 18:30 Uhr