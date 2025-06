Frische Tipps für heiße Pfoten

Ein sogenannter „Heat Dome“ schiebt ab Samstag subtropische Luft nach Österreich: In den Beckenlagen sind 32 Grad prognostiziert, lokal sogar 35 Grad.

Was uns zum Schwitzen bringt, kann Haustieren binnen Minuten das Leben kosten. Hunde reagieren am schnellsten: Wenn das Tier ununterbrochen hechelt, die Zunge dunkelrot wird, die Augen glasig wirken und es schwankt, droht Hitzschlag. Katzen öffnen plötzlich das Maul zum Keuchen, speicheln oder wirken apathisch. Kleintiere – vom Kaninchen bis zum Wellensittich – atmen flach, strecken die Gliedmaßen von sich und suchen erfolglos nach Kühlung.

In diesem Moment zählt jede Sekunde. Bringen Sie das Tier sofort in den Schatten oder einen kühlen Raum, benetzen Sie Pfoten, Ohren und Bauch mit lauwarmem – nie eiskaltem – Wasser und bieten Sie kleine Schlucke laues Trinkwasser an. Wird das Tier bewusstlos, alarmieren Sie umgehend eine Tierarzt¬praxis und versuchen Sie, den Kreislauf durch vorsichtiges Kühlen stabil zu halten.

Viele Notfälle lassen sich verhindern. Hunde bleiben während der Hitze-spitze in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden aktiv; Asphalt wird gemieden, weil er Pfoten¬ballen verbrennt. Selbst 22 Grad Außentemperatur lassen ein ge¬parktes Auto rasch auf über 40 Grad aufheizen – dort darf kein Tier warten, auch nicht „nur fünf Minuten“. Zuhause hilft ein Ventilator, solange keine direkte Zugluft ins Tiergesicht weht. Ein angefeuchtetes Handtuch auf kühlen Keramik¬fliesen wird für Katzen zum willkommenen Coolpad. Nager profitieren von einem gewässerten Tonziegel in der Käfigecke, dessen Verdunstungskälte das Mikroklima absenkt. Und wer seinem Hund mit Wasser und einem natriumarmen Brüh¬eiswürfel ein selbst gemachtes Hunde-Eis spendiert, schlägt der Hitze ein genussvolles Schnippchen.

Mit Umsicht, frischem Wasser und einfachen Kniffen bleibt der erste große Sommer¬schub für unsere tierischen Mitbewohner ein bloßer Schwitztest – und kein Risiko für Herz und Kreislauf.