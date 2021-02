Hund der Woche: Marka

Marka sehnt sich im Tierschutzhaus Vösendorf nach einem fürsorglichen Platz.

Der 7-jährige Rüde wünscht sich einen neues Plätzchen fernab jedes Tierheims. Marka ist gegenüber Menschen, die er noch nicht gut kennt zurückhaltend und schüchtern, fast aber rasch Vertrauen und taut dann rasch auf.

Menschen sind Marka lieber. Trifft der Rüde, an der Leine geführt, auf andere Hunde ist er sehr aufgeregt. Diese Aufregung legt sich je öfter Marka die Situation - Hundebegegnungen an der Leine - erlebt. Der Hund geht aber sonst an der Leine recht brav.

Marka hat ein gesundheitliches Problem. Er leidet an leichter Inkontinenz. Diese rührt von einer früheren Verletzung in Blasennähe, die vermutlich durch Anschießen und einer Patrone verursacht sein dürfte.

Bei Interesse an Marka bitte um Kontaktaufnahme mit dem Tierschutzhaus Vösendorf unter hundevergabe@tierschutz-austria.at

