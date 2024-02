Jede Fünfte Wanderart vom Aussterben bedroht

Mehr als ein Fünftel der weltweit wandernden Arten sind durch den Klimawandel und menschliche Eingriffe vom Aussterben bedroht, so der erste Bericht der Vereinten Nationen über wandernde Tiere, der am Montag, dem 12. Februar, veröffentlicht wurde.

Milliarden von Tieren legen jedes Jahr Strecken durch Wüsten, Prärien oder Ozeane zurück, um sich zu paaren und zu ernähren. "Unnachhaltige" Belastungen für wandernde Arten könnten nicht nur zu einem Rückgang ihrer Populationen führen, sondern auch Nahrungsmittelversorgungen stören und Lebensgrundlagen bedrohen, so der Bericht.

Die Leitautorin des Berichts über den Zustand der weltweit wandernden Arten ist Kelly Malsch:

"Als erster State of the World’s Migratory Species Report zeigt dies wirklich die Bedeutung der notwendigen Maßnahmen. Es geht darum, unsere Maßnahmen zu verstärken, um die zugrunde liegenden Bedrohungen anzugehen und die wichtigen Orte, auf die sie angewiesen sind, zu schützen, zu verbinden und wiederherzustellen. Diese Arten reichen von Vögeln über Meeresschildkröten bis hin zu Walen und Gorillas. Aber es geht wirklich darum, die Hauptbedrohungen für diese Arten zu verstehen, und wir haben festgestellt, dass es die Übernutzung und der Verlust von Lebensräumen sind."

Menschen stellen die größte Bedrohung dar, wobei Aktivitäten wie Jagd, Fischerei und andere Formen der Übernutzung 70% der Arten auf der U.N.-Liste beeinflussen.

Der Verlust von Lebensräumen betraf bis zu 75% der Arten, was die Notwendigkeit einer besseren Vernetzung zwischen isolierten Ökosystemen unterstreicht.

Exekutivsekretärin der Konvention über den Erhalt der wandernden Tierarten, Amy Fraenkel:

"Die beiden größten Bedrohungen sind tatsächlich die Übernutzung sowie die Zerstörung und Fragmentierung von Lebensräumen. Eine Überraschung des Berichts war es festzustellen, dass für einige Arten tatsächlich die Übernutzung eine größere Bedrohung darstellt. Das ist der Schlüssel. Denn in der Vergangenheit wurde angenommen, dass der Verlust von Lebensräumen wirklich der Haupttreiber der Besorgnis war. Es ist also beides, und es gibt natürlich auch andere Bedrohungen wie Verschmutzung und Klimawandel, die ebenfalls eine Rolle spielen. Aber in Bezug auf die Übernutzung umfasst dieser Begriff zwei verschiedene Arten von Aktivitäten. Einerseits die absichtliche Entnahme oder Tötung von Tieren. Das umfasst Jagd, Entnahme für Nahrung, Entnahme für Sport, Entnahme für den Verkauf, Entnahme aus religiösen Gründen. Es gibt viele Gründe, warum Menschen Tiere entnehmen. Und dann die zweite Art von Einfluss oder Bedrohung ist Beifang oder unbeabsichtigter oder zufälliger Fang."

"Siebenundneunzig Prozent der auf der CMS (Konvention über wandernde Tierarten) gelisteten Fischarten sind wirklich, wirklich in Gefahr. Und das sagt mir, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Arten richten müssen, die am meisten gefährdet sind, und auf die Themen, die, wissen Sie, die Bedrohungen, die wirklich diejenigen sind, die wir ändern müssen."

Die Autoren des Berichts forderten Regierungen auf, Lebensräume und Wanderwege nicht zu stören, wenn sie Infrastrukturen wie Dämme, Pipelines oder Windturbinen installieren.

Von den 1.189 Arten, die durch ein 1979 von den Vereinten Nationen verabschiedetes Abkommen zum Schutz wandernder Tiere erfasst wurden, haben 44% einen Rückgang ihrer Bestände erlebt, und bis zu 22% könnten vollständig verschwinden, fügte der Bericht hinzu.

"Wir können es uns nicht leisten, die Natur zu verlieren, aber wir müssen klüger darüber nachdenken, wie wir planen und sagen können: 'Hier können wir unsere produktiven Sektoren platzieren, und hier können wir schützen und sicherstellen, dass wir immer noch gewährleisten können, dass die Natur überlebt und gedeiht.'"

