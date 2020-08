tierschutz

Der Schauspieler und Tierschützer enthüllt Tierquälerei in US-Eierproduktionsbetrieb und plädiert für Fleisch-Verzicht.

Es gibt so viel Schmerz in der Welt, an dem wir nichts ändern können. Aber wenn wir selbst Tierleid verursachen, dann können wir daran etwas ändern.“ Das erklärt Schauspieler Joaquin Phoenix in seiner brandneuen Peta-Kampagne. Er möchte seine Fans dazu ermutigen, Tierquälerei etwas entgegenzusetzen. Dass das ganz einfach ist, drückt Phoenix in seinem neuen Motiv so aus: „Verändere die Welt von deiner Küche aus. Lebe vegan.“ In dem dazugehörigen Video sitzt Phoenix an seinem Küchentisch und spricht über eine Ermittlung von PETA USA. Diese hatte schockierende Tierquälerei bei einem großen US-Eierbetrieb enthüllt, der auch Walmart beliefert.

„Indem man die Augen vor der Wahrheit verschließt, weist man jede Verantwortung von sich. Aber ich hoffe, Sie werden sich mir anschließen und Tierquälerei rundheraus ablehnen. Lernen Sie die vielen Vorzüge eines veganen Lebens kennen.“

Die Aufnahmen der verdeckten Ermittlung zeigen den groben und standardmäßigen Missbrauch sogenannter Legehennen. Die Tiere sind unter völlig beengten Bedingungen untergebracht: Arbeiter zerren und drehen am Kopf der Hennen, um ihnen das Genick zu brechen. Die Tiere können nirgends stehen, sitzen oder liegen, außer auf dem Drahtboden ihrer Käfige. Vielen fehlen Federn, was häufig auf eine stressbedingte Selbstverstümmelung oder Kämpfe zurückzuführen ist – kein Wunder, steht jedem Vogel doch nicht einmal 0,1 Quadratmeter zur Verfügung. PETA USA weist darauf hin, dass jede vegan lebende Person pro Jahr fast 200 Tieren das Leben rettet.

ETAs Motto lautet in Teilen: Tiere sind nicht dazu da, dass wir sie essen oder sie in irgendeiner anderen Form ausbeuten. Die Organisation setzt sich gegen Speziesismus ein – eine Weltanschauung, die den Menschen als allen anderen Lebewesen überlegen einstuft.

