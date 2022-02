Erneute Aufregung um Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger: 95 Prozent der österreichischen Schweine haben kopierte Schwänze, da sie ihr kurzes Dasein auf Vollspaltenböden fristen müssen.

Aus Frustration beißen sich die Tiere in Folge gegenseitig die Schwänzchen ab, was infolge zu Infektionen führen könnte. Die Landwirtschaftsministerin möchte eine neue Regelung, die zur Verbesserung der Bedingungen für Schweine führen würde, verhindern. Etwa Strohbelag am Boden wäre inkludiert.



Gleichzeitig posiert sie auf Sozialen Medien mit Schweinen in artgerechter Haltung, die über strohbedeckten Grund und genügend Platz verfügen. Auch haben die Tierchen noch ihre originalen, unkopierten Schwänzchen.



