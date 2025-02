LA-RETTUNGSTEAMS SUCHEN NACH VERLORENEN HAUSTIEREN

Die Brände in den Palisades und Eaton-Gebieten hinterließen eine Spur der Zerstörung. Während die Aufräumarbeiten voranschreiten, sind es die Tierrettungsteams, die sich um zurückgelassene oder vermisste Haustiere kümmern.

Noch immer gehen Anrufe bei den Behörden ein – viele Tierbesitzer hoffen, ihre verloren geglaubten Begleiter wiederzufinden.

Luis Luna ist einer der engagierten Mitarbeiter von Los Angeles Animal Services. Er überprüft weiterhin Häuser, in denen Tiere zurückgeblieben sein könnten. Heute besucht er ein Wohngebiet, in dem kürzlich eine Katze gesichtet wurde, die seit den Bränden als vermisst galt.

Auch Wochen nach der Katastrophe gibt es Tiere, die sich in verbrannten Gebieten aufhalten. Während einige von ihnen von Nachbarn gefüttert werden, warten andere verängstigt in zerstörten Häusern oder suchen in Trümmern nach Nahrung.

O-TON LUIS LUNA, LOS ANGELES ANIMAL CONTROL: "Wenn wir Tiere an einem Ort finden, beurteilen wir ihre Lage. Falls sie evakuiert werden müssen, haben wir die Befugnis, Grundstücke zu betreten, sie herauszuholen und zu versorgen, bis ihre Besitzer sich um sie kümmern können. Falls sie frei herumlaufen und wir sie nicht einfangen können, lassen wir zumindest Futter und Wasser da. Falls Tiere in einem Viertel gesichtet werden, kehren wir regelmäßig zurück, um nach ihnen zu sehen."

„Viele Tiere haben überlebt, weil sie sich instinktiv zurückgezogen haben. Wir tun unser Bestes, um sicherzustellen, dass sie medizinisch versorgt werden und falls möglich, zu ihren Besitzern zurückkehren.“

Die Herausforderung für die Rettungsteams bleibt groß. Einige Tiere konnten bereits erfolgreich vermittelt werden, doch viele Haustiere wurden noch nicht identifiziert. Besonders Katzen bleiben in verbrannten Gebieten, da sie an ihre Reviere gebunden sind.

Tierrettungsorganisationen arbeiten weiterhin mit Futterstationen und Nachtsichtkameras, um vermisste Tiere ausfindig zu machen. Die Stadt Los Angeles unterhält zudem eine Hotline, über die Menschen Hinweise auf vermisste oder gefundene Tiere geben können.

O-TON JOY SMITH, FELINE RESCUE EXPERTIN: „Es ist unglaublich, wie viele Katzen noch immer in den betroffenen Gebieten auftauchen. Sie sind vorsichtig, aber sie sind da. Manchmal dauert es Monate, bis sie sich zeigen oder gefangen werden können.“

Dank zahlreicher Freiwilliger und Tierheime konnten bereits hunderte Tiere mit ihren Familien wiedervereint werden. Doch für viele Tierbesitzer ist die Ungewissheit noch nicht vorbei. Einige Tiere werden erst jetzt entdeckt, während sich die betroffenen Gebiete langsam erholen.