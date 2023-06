Die Kelp-Industrie führt eine Meeresalgenzucht. Dabei handelt es sich um Seetang, eine Art großblättriger Seetang. Und es wächst.

Der Algenanbau kann, wenn er mit der richtigen Strategie und vor allem in großem Maßstab betrieben wird, Bestandteil der Lösung sein, um den Verlust der Artenvielfalt, den Stickstoffüberschuss (Eutrophierung), die Versauerung der Meere, den Klimawandel und Landnutzungskonflikte einzudämmen.

Druck auf Kelpwälder kann verringert werden

Die Anbaumethoden können auch zur Regenerierung von Ökosystemen eingesetzt werden, um den Druck auf empfindliche Kelpwälder zu verringern. Zuchtalgen können energieintensive landbasierte Biomasse sowie Erzeugnisse aus fossilen Brennstoffen ersetzen. Die Verwendung von Bio-Kunststoffen aus Algen und anderen Biomaterialien kann auch dazu beitragen, die Plastikverschmutzung im Meer zu reduzieren.

Nische in der Wirtschaft

Der Kelp-Anbau kann eine bestimmte Nische in der Küstenwirtschaft füllen: Er wächst im Winter bis zum Beginn des Sommers, genau zu der Zeit, in der der Hummerfang in Cape Cod verboten ist. Cape Cod ist eine große Halbinsel im Südosten von Massachusetts in den USA. Monate, in denen Hummerfischer nicht ans Meer fahren können, um ihren Stachelfang zu fangen, könnten stattdessen genutzt werden, um diese riesigen Algenreihen anzubauen. John Lovett ist einer der Landwirte, die mit Seetang arbeiten. Laut ihm gibt es aber ein Problem.

„Traditionelle Leinen für den Algenanbau sind in der Regel länger und liegen etwa sieben Fuß unter der Oberfläche, wobei vertikale Bojen in vertikalen Linien nach oben bis zu den Ankern verlaufen. Das ist also eine der Herausforderungen, denn das Verfangen in diesen ist eine der größten Bedrohungen für den Nordatlantischen Glattwal“, sagte Lovett.

Die nordatlantischen Glattwale

Glattwale sind groß, etwa so groß wie ein Schulbus, und auf dem Planeten gibt es weniger als 350 dieser Exemplare. „Die Nordatlantischen Glattwale sind leider vom Aussterben bedroht. Sie leiden unter vielen, vom Menschen verursachte, Problemen. Dazu zählen Schiffskollisionen und das Verfangen in Angelseilen oder Leinen jeglicher Art“, sagte Christy Hudak, Forscherin am Center for Coastal Studies in Massachusetts Sie erklärte, dass Glattwale gerne in der Nähe der Oberfläche schwimmen und unglaublich freundlich seien, meist jagen sie ihrer öligen Nahrung im Meer umher. Das ist es, was diese Wale gefährdet. „Sie konzentrieren sich auf diese Nahrungsressource und nicht auf das, was sie umgibt. Wenn sie also auf einen Fischfang, eine Angelschnur oder irgendeine Art von Seil im Meer stoßen, besteht ihr Instinkt darin, sich zu rollen. Und während sie rollen, fangen sie sich noch mehr ein, ziehen das Seil um ihren Körper fester und verstricken sich auf vielfältige Weise“, sagte Hudak.

Lovett ist einer der Hilfskräfte, die versuchen, dieses Problem zu beheben.

Befestigung knapp über dem Meeresboden

„Da wir versuchen, unter walsicheren Bedingungen zu arbeiten, befestigen wir die Kelp-Systeme sehr nahe zum Meeresboden. Ungefähr nur etwa 2 bis 3 Fuß über dem Boden, und dadurch sinkt die gesamte Ausrüstung ab. Im Grunde sieht man also nichts, wenn Boote darüber fahren, Wale könnten theoretisch darüber schwimmen und sich nicht verfangen“, sagte er. Er arbeitet mit der Woods Hole Oceanographic Institution zusammen, um Wege zu finden, wie man der Kelp-Industrie helfen kann, genauso schnell zu wachsen wie ihre Ernte, ohne die Wale einer tödlichen Gefahr auszusetzen.

Die Wale beginnen ihr Jahr im Süden rund um Georgia, wo sie junge Kälber zur Welt bringen. Sobald neue Kälber geboren sind, schwimmen die Wale nach Norden, kommen in der ersten Jahreshälfte nach Cape Cod und ziehen weiter, sobald der Sommer beginnt. Aus diesem Grund ist der Hummerfang in denselben Monaten verboten: damit diese Wale keiner Gefahr ausgesetzt werden. Forscher hoffen, Hummerfischern und ihren Familien das Leben zu erleichtern und ihnen in den Monaten, in denen Wale nach Cape Cod kommen, die Möglichkeit zu geben, in dieser Zeit auf andere Art Geld zu verdienen.

„Timing ist alles, wenn es um Seetang geht. Man konnte den Unterschied zwischen den Algen sehen, die wir im Januar gepflanzt haben. Wissen Sie, das Wachstum ist viel geringer als im November“, sagte Lovett.

Naturschutz muss Priorität haben

Es gibt noch Raum für Wachstum und Methoden, die getestet werden müssen, aber Lovett ist der Meinung, dass die Kelp-Industrie die Wale im Auge behalten muss, wenn sie damit beginnen will, Pflanzenmaterial und im Meer angebaute Lebensmittel an Mainstream-Märkte zu liefern. „Da die landwirtschaftlichen Betriebe immer größer werden, denke ich einfach, dass der Naturschutz oberste Priorität haben muss. Das darf kein nachträglicher Einfall sein. Es muss geplant werden“, sagt John Lovett. Der Grund dafür, dass Nordatlantische Glattwale in den Nachrichten so wenig thematisiert werden, ist, dass das Bundesgesetz es jedem verbietet, näher als 500 Meter an die gefährdeten Tiere heranzukommen. Man benötigt eine Bundesgenehmigung, um diese wundervollen Tiere überhaupt zu filmen.

