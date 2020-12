tierschutz

Die 100. "Unsere Tiere"-Sendung mit Rückblick auf die berührendsten Tier-Geschichten. Das ist Platz 4.

Im März 2019 wurde das Orang-Utan-Männchen Bon Bon im Gepäck eines Tierschmugglers auf Bali gefunden und neun Monate liebevoll im Safari-Park gepfelgt. Nun darf das Orang-Utan Mädchen in Sumatra in einem geschützten Bereich die ersten Schritte in die Freiheit machen. Nach der Eingewöhnungsphase wird Bon Bon dann bald in die Wildnis entlassen werden.

Sumatra Orang-Utan sind weltweit vom Aussterben bedroht.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 27. Dezember 2020, hier in voller Länge sehen.

Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 3. Jänner 2021, 18:30 Uhr.