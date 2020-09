Gegen die Haltung von Menschenaffen in Zoos geht Peta mit einer Kampagne an die Öffentlichkeit.

In einem neuen Peta-Video wendet sich ein Gorilla, der in einem Zoo gefangen ist, mit einer emotionalen Botschaft an einen kleinen Jungen. Während sich die meisten Kinder vor dem Gorillagehege über den Menschenaffen lustig machen, ist ein empathischer Junge vom Anblick des traurigen Gorillas tief berührt. Als ihm der Gorilla seinen Walkman zuwirft und der Junge auf "Play" drückt, wird klar: Der Menschenaffe träumt von einem Leben in Freiheit.

Menschenaffen in Zoos: ungerecht, nicht artgerecht

Der berührende Spot ist für Peta ein Meilenstein in deren Kampagne "Menschenaffen raus aus Zoos", mit der die Organisation für ein Ende der Menschenaffenhaltung in Zoos kämpfen. "Unsere nächsten Verwandten werden immer noch zur Unterhaltung der Besucher ihr Leben lang in Zoos eingesperrt. Gorillas, Schimpansen, Bonobos und Orang-Utans leiden unglaublich unter der Zoohaltung. Ihre Verzweiflung und Langeweile in Gefangenschaft zeigen sich vielfach durch teils schwere Verhaltensstörungen, wie das Essen der eigenen Exkremente oder ihres Erbrochenen oder das Ausreißen der eigenen Haare. Dieses Leid muss aufhören!", erklärt die Tierschutz-Organisation dazu.

Obwohl Zoos immer mit dem Artenschutz argumentieren, kann kein, beispielsweise, deutscher Zoo Auswilderungen von Menschenaffen vorweisen. Die sensiblen Tiere können die wichtigen Verhaltensweisen, die sie in der Natur brauchen, im Zoo gar nicht erlernen. Dennoch investieren Zoos Millionen Euro an Steuergeldern in Nachzuchtprogramme und Bauprojekte, die beim Schutz der natürlichen Lebensräume der Tiere wesentlich besser eingesetzt wären.

Peta appelliert an die Öffentlichkeit: "Wir fordern daher ein Auslaufen der Haltung von Menschenaffen in Zoos und Tierparks über einen sofortigen Zuchtstopp. Mit einer Petition appellieren wir .... die Gefangenhaltung und Zurschaustellung der sensiblen Tiere schnellstmöglich zu beenden."

