Tierversuche in Europa beenden!

Das Tierversuchsverbot der Europäischen Kosmetikverordnung suggeriert seit Jahren, dass kosmetische Produkte in der EU mit gutem Gewissen gekauft werden könnten.

Denn die seit 2013 gültige Verordnung verbietet Tierversuche für Kosmetika und deren Inhaltsstoffe sowie auch das Inverkehrbringen entsprechender Kosmetika, deren Inhaltsstoffe für diesen Zweck außerhalb der EU an Tieren getestet wurden.



Doch im August 2021 veröffentlichte Zahlen des Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT) belegen, was PETA seit Jahren anprangert: für Kosmetika werden Tiere weiterhin in Laboren gefangen gehalten und für Versuche missbraucht, Tierversuche sind noch immer an der Tagesordnung.



2013 gab es allen Grund zu feiern: Sämtliche Verbote von Tierversuchen für kosmetische Inhaltsstoffe traten vollständig in Kraft, ebenso das Verkaufsverbot von an Tieren getesteten Kosmetika. Damit würde tausenden Tieren unsagbares Leid erspart bleiben– Tiere, die nur deshalb leiden, weil ein weiterer Mascara, Lippenstift oder Lidschatten hergestellt werden soll. Doch schon ein Jahr später konnte PETA aufzeigen, dass kosmetische Inhaltsstoffe in der EU noch immer an Tieren getestet werden. Grund dafür ist eine fehlerhafte Auslegung der in den entsprechenden Gesetzen enthaltenen Vorgaben. In der EU werden jedes Jahr 9 Millionen Tiere im Namen der Wissenschaft ausgebeutet und meist getötet. Dabei scheitern 95 Prozent der neu entwickelten Medikamente beim Menschen, obwohl sie zuvor im Tierversuch als wirksam und sicher eingestuft wurden.



PETA Deutschland fordert gemeinsam mit anderen Vereinen, Organisationen und Unternehmen das Ende aller Tierversuche in der EU. Obwohl 2013 bereits ein erster Schritt in die richtige Richtung erfolgte und ein Verbot von Tierversuchen für Kosmetika beschlossen wurde, werden europaweit noch immer Millionen Tiere in grausamen Versuchen gequält und getötet – für Kosmetik, Haushaltsmittel, Lebensmittel oder auch die medizinische Forschung.



Es gibt tierversuchsfreie Methoden, für die kein Tier leiden oder sterben muss und deren Erfolge wissenschaftlich belegt sind. Helfen Sie jetzt mit und unterzeichnen Sie noch heute die Bürgerinitiative für eine tierversuchsfreie EU auf www.peta.de Jede Unterschrift zählt!



Initiative gegen Tierversuche!



PETA vergab in diesem Jahr zum zweiten Mal den „Vegan Beauty Award“ an Kosmetik- und Beautyprodukthersteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alle ausgezeichneten Unternehmen verwenden ausschließlich vegane und tierversuchsfreie Inhaltsstoffe für ihre Produkte.



Die Gewinner wurden von einer PETA-Jury nach Kriterien wie Wirksamkeit, Haut- und Duftgefühl, Innovation, Qualität, klare vegane Kennzeichnung sowie Ausbau der Markenvielfalt bewertet. Alle Produkte sind vegan sowie von PETA als tierversuchsfrei zertifiziert und auf der Liste unter Kosmetik-ohne-Tierversuche zu finden.

