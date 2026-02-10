Alles zu oe24VIP
oe24.TV mit 1,8 % Marktanteil (12-49) im Jahr 2025

Werbung

10.02.26, 00:00 | Aktualisiert: 11.02.26, 11:31

Bester Wert seit der Gründung: Plus 40% Marktanteil (12-49) gegenüber Vorjahr   

Österreichs erfolgreichstes News-TV oe24.TV hat das Jahr 2025 mit einem neuen Rekordwert abgeschlossen: Die Jahresbilanz für 2025 weist für oe24.TV in der Werbe-Zielgruppe (12 - 49 Jahre) einen Jahres-Durchschnittswert von 1,8 % Marktanteil aus.

Das bedeutet eine Steigerung von fast 40 % gegenüber dem Vorjahreswert (2024) von 1,3 %.

Beim Gesamtpublikum (12+) erzielte oe24.TV einen Marktanteil von 1,4 % im Jahresschnitt 2025. Insgesamt sahen im Jahr 2025 bereits 4,6 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW 12 +) - um eine Million mehr als im Vorjahr. Pro Tag waren das im Schnitt 308.000 Zuseher (NRW 12+).

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, Zeitschiene, kum. RW: weitester Seherkreis (zumindest eine Sendung kurz gesehen)

Rückfragehinweis:Mediengruppe Österreich GmbHTanja Duhovicht.duhovich@oe24.atwww.oe24.at

