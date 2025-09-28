Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
  1. oe24.at
  2. Welt
Donald Trump Melania
© Getty

Berge an Geld

10 Milliarden Dollar: So reich ist der Trump-Clan wirklich

28.09.25, 09:05
Laut Forbes ist das Gesamtvermögen der Trumps auf rund 10 Milliarden Dollar gestiegen – doppelt so viel wie noch Ende 2024.  

Größter Treiber: Kryptowährungen, dazu Beratungs- und Lizenzgeschäfte sowie Deals im Mittleren Osten.

So reich sind die Trumps:

  • Donald Trump: 7,3 Mrd. Dollar (+3 Mrd. in einem Jahr) – vor allem durch World Liberty Financial, den eigenen Memecoin $TRUMP und Lizenzen.

© Getty
  • Melania Trump: 20 Mio. Dollar – Bücher, Reden, TV-Doku, eigene Kryptowährung.

Melania Trump
© Getty
  • Eric Trump: 750 Mio. Dollar – Gründer der Kryptofarm American Bitcoin.

eric trump
© getty
  • Donald Trump Jr.: 500 Mio. Dollar – stark in „Anti-Woke“-Firmen, Waffenhändler GrabAGun & Truth Social engagiert.

Donald trump junior
© getty
  • Barron Trump: 150 Mio. Dollar – gilt als Architekt der Krypto-Strategie, sitzt auf nicht freigegebenen Token im Milliardenwert.

Barron Trump
© Getty Images
  • Jared Kushner: 1 Mrd. Dollar – über Affinity Partners, Immobilien & Anwesen in Miami.

Ivanka Trump Jared Kushner
© Reuters
  • Ivanka Trump: 100 Mio. Dollar – profitiert von Investments und Immobilien.

Ivanka Trump
© APA/AFP

Öffentliche Zurschaustellung

Donald Trump selbst macht keinen Hehl daraus, dass sein Amt Vermögen schafft. Im Oval Office präsentierte er Investoren Charles Schwab und Roger Penske, die an einem Tag 2,5 Milliarden bzw. 900 Millionen Dollar verdienten – eine Szene, die weltweit Aufsehen erregte.

