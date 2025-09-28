10 Milliarden Dollar: So reich ist der Trump-Clan wirklich

Laut Forbes ist das Gesamtvermögen der Trumps auf rund 10 Milliarden Dollar gestiegen – doppelt so viel wie noch Ende 2024.

Trump schickt Militär in nächste US-Stadt So reich sind die Trumps: Donald Trump: 7,3 Mrd. Dollar (+3 Mrd. in einem Jahr) – vor allem durch World Liberty Financial, den eigenen Memecoin $TRUMP und Lizenzen. © Getty Melania Trump: 20 Mio. Dollar – Bücher, Reden, TV-Doku, eigene Kryptowährung. © Getty Eric Trump: 750 Mio. Dollar – Gründer der Kryptofarm American Bitcoin. © getty Donald Trump Jr.: 500 Mio. Dollar – stark in „Anti-Woke“-Firmen, Waffenhändler GrabAGun & Truth Social engagiert. © getty Barron Trump: 150 Mio. Dollar – gilt als Architekt der Krypto-Strategie, sitzt auf nicht freigegebenen Token im Milliardenwert. © Getty Images Jared Kushner: 1 Mrd. Dollar – über Affinity Partners, Immobilien & Anwesen in Miami. © Reuters Ivanka Trump: 100 Mio. Dollar – profitiert von Investments und Immobilien. © APA/AFP Öffentliche Zurschaustellung Donald Trump selbst macht keinen Hehl daraus, dass sein Amt Vermögen schafft. Im Oval Office präsentierte er Investoren Charles Schwab und Roger Penske, die an einem Tag 2,5 Milliarden bzw. 900 Millionen Dollar verdienten – eine Szene, die weltweit Aufsehen erregte.