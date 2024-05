100-Jähriger erhält endlich sein College-Diplom

Jack Milton, ein 100-jähriger Veteran des Zweiten Weltkriegs, erhielt endlich sein College-Diplom.

Milton studierte in den 1960er Jahren an der University of Maryland Global Campus, jedoch musste er sein Studium abbrechen, um im Vietnamkrieg zu dienen. Milton war 31 Jahre lang Pilot beim Militär und flog über 12.000 Stunden. Der pensionierte Pilot der US-Luftwaffe, der im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg und im Vietnamkrieg diente, wurde nun von seiner ehemaligen Universität eingeladen, seinen 100. Geburtstag zu feiern und um gleichzeitig seine Verdienste für die University of Maryland Global Campus zu würdigen. Milton und seine Frau engagieren sich immer noch für die Universität und unterstützen Programme für aktive Militärangehörige und Veteranen. Bei seiner Ankunft erwartete Jack Milton jedoch seine längst überfällige Abschlussfeier.

Endlich Diplom erhalten

"Ich hatte in meinem Leben glücklicherweise schon viele Zeremonien, um verschiedene Anlässe zu feiern, aber dies muss die Krönung sein", sagte Milton gegenüber Fox 5 DC. "Ich fühle mich, als wäre dies der Abschluss einer langen Bildungsreise - und ich benutze immer wieder das Wort dankbar, aber mir fällt kein anderes ein", fügte er hinzu. Nach über 60 Jahren kann er nun endlich sein College-Diplom in der Hand halten.