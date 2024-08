11-jähriges Kind nach Ausschreitungen festgenommen

Nach den rechtsradikalen und antimuslimischen Ausschreitungen in Großbritannien hat die Polizei auch ein elfjähriges Kind festgenommen.

Nähere Angaben zu Geschlecht und konkreten Vorwürfen machte die Behörde am Mittwoch nicht. Es handle sich vermutlich um die jüngste tatverdächtige Person im Zusammenhang mit den Unruhen, meldete der Sender Sky News. Bisher galten zwei Zwölfjährige als jüngste Verdächtige, das Strafmaß gegen einen von ihnen soll nächste Woche verkündet werden.

Die Polizei teilte mit, dass sie wegen Randalen in der nordostenglischen Stadt Middlesbrough am 4. August 14 weitere Menschen im Alter von elf bis 43 Jahren festgenommen habe. "Die Botschaft lautet: 'Ihr kommt nicht ungestraft davon'", sagte Detective Chief Inspector Sarah Robinson. "Wir können Euch identifizieren und wir werden Euch festnehmen, Ihr werdet festgenommen und vor Gericht gestellt."

Mehr als 1.000 Menschen festgenommen

Landesweit hat die Polizei bisher mehr als 1.000 Menschen festgenommen, Hunderte wurden angeklagt und viele von ihnen zu Haftstrafen verurteilt. Den Krawallen vorausgegangen war eine tödliche Messerattacke in der Stadt Southport, bei der drei Mädchen erstochen und mehrere Kinder und zwei Erwachsene verletzt worden waren. In sozialen Medien wurden Falschnachrichten geschürt, der Täter sei ein muslimischer Migrant. Tatverdächtig ist ein 18-Jähriger, der in Großbritannien geboren wurde und dessen Eltern aus Ruanda stammen.