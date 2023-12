× 15-Jähriger nach Fund der Leichen seiner Eltern festgenommen

Nach dem Fund zweier Leichen in einem abgebrannten Haus in Frankreich ist der 15-jährige Sohn der beiden Opfer festgenommen worden.

Valentin N. (15) sei nach dem Feuer in seinem Elternhaus in der Nähe von Lyon verschwunden gewesen, teilte am Samstag die Staatsanwaltschaft mit. Er sei letztlich am Vormittag in Montpellier im Süden des Landes entdeckt und festgenommen worden.

Das Haus der Familie in dem 800-Einwohner-Ort Chateauvilain rund 60 Kilometer vor Lyon war in der Nacht auf Montag abgebrannt. In den Trümmern wurden zwei Leichen gefunden, die auch Schusswunden aufwiesen. Seitdem wurde aktiv nach dem 15-jährigen Sohn gesucht.

© Samuel Cardon/France TV ×

Ein zwei Jahre älterer Bruder hatte das Haus am Vorabend des Dramas verlassen, um zu seinem Studienort zu gelangen.

Ob der 15-Jährige jetzt in U-Haft kommt, entscheidet ein Ermittlungsrichter.