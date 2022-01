15 von 20 italienischen Regionen sind "gelb"

Parameter überschritten.

Vier italienische Regionen und autonome Provinzen wechseln ab Montag von Weiß auf Gelb. Dies wurde von Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag beschlossen. Toskana, Emilia Romagna, Abruzzen und Aostatal überschritten die Schwelle für jene drei Parameter, die für den Übergang in den gelben Bereich angegeben sind. Damit wächst die Zahl der gelben Regionen in Italien, die mäßigen Anti-Corona-Restriktionen unterzogen werden, auf 15 von 20.

Maskenpflicht

Berücksichtigt werden bei den Einschränkungen die Belegung der Intensivstation, jene in den Corona-Abteilungen der Spitäler sowie die Infektionszahlen. Im Freien besteht in den gelben Regionen eine Maskenpflicht.

108.304 neue Corona-Ansteckungen gab es in Italien in den vergangenen 24 Stunden. Hinzu wurden 223 Tote mit Coronavirus gemeldet, berichtete das Gesundheitsministerium am Freitag. Am Donnerstag war ein Rekordhoch von fast 220.000 neue Ansteckungen gemeldet worden. Hinzu gab es 198 Todesopfer. 1.499 Personen liegen auf den Intensivstationen der Krankenhäusern. Die Zahl der aktuell positiven Personen liegt bei 1,67 Millionen. Italien zählt 59 Millionen Einwohner.