2.800 Jahre alte Mumie bekommt neues Gesicht

Die Prinzessin starb vor knapp 3.000 Jahren.

Jetzt bekommt sie ein neues Gesicht.

Für Fans und Forscher ist das mehr als eine kleine Sensation. Die Technik macht es möglich. Ausgestellt ist die Mumie in ihrem Sarkophag in einem Museum in Schottland. Die altehrwürdige Prinzessin bekommt jetzt eine Auffrischungskur. Ihr Gesicht wird mit modernster Technik in Gänze rekonstruiert.

Im heutigen Sudan

Der Name der Mumie aus dem alten Ägypten ist Takherheb. Ihr damaliges Reich lag in der Nähe des heutigen Sudans in Afrika. So läuft die Gesichts-Rekonstruktion: Mithilfe digitaler Mittel wurden auf dem Totenschädel Muskeln und Weichgewebe hinzugefügt. Schritt für Schritt konnte so ein möglichst realistisches Antlitz der Prinzessin sichtbar rekonstruiert werden.

Forscher staunen

„Es ist faszinierend zu sehen, wie sie ausgesehen haben könnte“, so Dr. Chris Rynn, der an der Forschung mit seinem Team beteiligt ist. Das Museum in Schottland freut sich auf jeden Fall: „Wir wollen den Besuchern die Möglichkeit geben, sich ein Bild von der Geschichte und den Menschen hinter den Artefakten zu machen“, so ein Sprecher des Museums.