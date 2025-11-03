Alles zu oe24VIP
© X

Großeinsatz

2 Tage nach Zug-Attentat in England: Bahnstation London Bridge muss evakuiert werden

03.11.25, 20:47
Erst in der Nacht von Samstag auf Sonntag war Großbritannien von dem schrecklichen Attentat in einem Zug betroffen. Am Montag gab es in der Hauptstadt London erneut einen Polizeigroßeinsatz.

Großbritannien steht nach dem schrecklichen Messerangriff in einem Zug bei Huntingdon immer noch unter Schock. Doch schon gibt es den nächsten besorgniserregenden Einsatz der englischen Polizei.

Am Montag musste die U-Bahn-Station bei einem der Touristen-Hotspots, der London Bridge, evakuiert werden. Die Hintergründe sind noch unklar. Ein User auf der Plattform X (ehemals Twitter) schreibt, dass viel Polizei im Einsatz sei und etwas passiert ist. Berichten zufolge soll die Polizei mit Spürhunden die Station durchsucht haben. 

Die Zugplattform Thameslink bestätigt ebenfalls den Großeinsatz der Exekutive. Doch auch hier wird nur von "einem Vorfall" geschrieben, ohne Details zu nennen. Nach kurzer Zeit konnte aber Entwarnung gegeben werden. Man hielt fest, dass der Betrieb wieder aufgenommen wird und es keine Sicherheitsbedenken mehr gibt.

