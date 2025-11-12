Alles zu oe24VIP
Absturz Georgien
© AFP

Türkischer Flieger

20 Tote: Rätsel um Absturz von NATO-Flugzeug

12.11.25, 06:36
Teilen

Beim Absturz eines türkischen Militär-Transportflugzeugs in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan ist die gesamte Besatzung ums Leben gekommen 

Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Mittwoch Bilder der verstorbenen 20 Militärangehörigen auf der Plattform X. Der Absturz ereignete sich demnach bereits am Dienstag. Die Absturzursache ist laut der Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı noch nicht geklärt.
 

Bei der Maschine handelte es sich nach türkischen Angaben um ein Transportflugzeug des Typs C130. Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die den Vorfall zeigen sollen. Zu sehen ist, wie ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit senkrecht zu Boden stürzte. Die Aufnahmen können nicht verifiziert werden. Georgische und türkische Such- und Rettungsteams waren in die Region entsandt worden, so Anadolu Ajansı. 

Absturz Georgien
© AFP

Absturz Georgien
© AFP

Absturz Georgien
© AFP

Das georgische Innenministerium teilte der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge mit, das Flugzeug sei in einem georgischen Bezirk etwa fünf Kilometer von der Grenze entfernt abgestürzt. Der Absturz werde auf Verstoß gegen die Sicherheits-oder Betriebsvorschriften des Luftverkehrs hin untersucht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

