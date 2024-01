26-jährige Dreifach-Mama stirbt nach Po-OP

Die 26-jährige Britin Demi Agoglia ist nach einer Schönheitsoperation in der Türkei gestorben.

Eine junge Britin aus Salford bei Manchester ist nach einer Beauty-OP in Istanbul gestorben. Die dreifache Mama wollte sich mit einem sogenannten Brazilian Butt Lift (Kosten bei etwa 7.000 Euro) den Po verschönern lassen. Der Eingriff gilt als einer der gefährlichsten Schönheits-OPs überhaupt. Dabei wird Eigenfett aus anderen Körperstellen aufgespritzt.

Die Operation fand vergangenen Donnerstag statt und verlief laut den Ärzten zunächst "erfolgreich", wie "The Sun" berichtet. Doch ein paar Stunden bevor Demi Agoglia zurück in die Heimat fliegen sollte, klagte die 26-Jährige plötzlich über Brustschmerzen.

Junge Mutter erlitt Herzinfarkt

Die junge Frau und ihr Freund Bradley Jones, der mit ihr nach Istanbul geflogen war, machten sich sofort auf dem Weg zum Krankenhaus. Demi Agoglia erlitt im Taxi einen Herzinfarkt, ausgelöst durch Fett-Embolien. Dabei gelangen sogenannte Fett-Tröpfchen in das venöse System. Kommt es zu Komplikationen und die Tröpfchen verschließen wichtige Arterien, kann es zu Organinfarkten, wie einem Herzinfarkt, kommen. Ihr Freund versuchte, ihr noch während der Fahrt mit Herzdruckmassage das Leben zu retten. Die 26-Jährige starb am Montag auf der Intensivstation eines Istanbuler Krankenhauses.

26-Jährige hinterlässt drei Kinder

Demi Agoglia hinterlässt drei Kinder. Ihr sieben Monate alter Sohn und die beiden anderen Kids waren in England geblieben, während ihre Mutter sich in der Türkei operieren ließ.

Die Familie der Verstorbenen ist am Boden zerstört. Wie ihr Bruder Carl gegenüber "The Sun" sagt, hätten sie noch versucht, die 26-Jährige von dem Po-Lifting abzubringen. "Es ist so traurig. Wir stehen komplett unter Schock. Sie war erst 26. Sie sollte noch nicht sterben."

Einen wichtigen Rat hat er auch noch: "Wenn auch ihr überlegt, solch einen Schönheitseingriff vorzunehmen: tut es nicht!"