5-Jährige stirbt bei Flugshow-Unfall: Jetzt spricht der Unglücks-Pilot

Am Samstag verunglückte eine Maschine bei einer Flugshow. Teile der Aermacchi MB-339 krachten in das Auto einer Familie, die erst 5-Jährige Laura O. starb.

Der erfahrene 35-jährige Pilot Oscar D., der bereits mehr als 2.000 Flugstunden absolviert hat, war bei dem Formationsflug in der Pony-4-Position – das bedeutet, dass sein Jet der zweite von links war.

Ein Sprecher der italienischen Luftwaffe hat sich inzwischen zu dem Flug-Unfall geäußert. Urbano Floreani sagte gegenüber "Il Giornale": "Pony 4 teilte dem Formationsführer mit, dass der Motor aufgrund des Einschlags einiger Vögel ausgefallen sei."

Pilot hatte Auto nicht gesehen

Auch der Unglücks-Pilot sprach jetzt mit den Medien. Er sagte gegenüber "La Stampa", dass er so lange wie möglich versucht hatte, den Kurs der Maschine zu halten. "Dann musste ich mit dem Schleudersitz abspringen, weil das Flugzeug abgestürzt ist." Der Pilot der "Frecce Tricolori" will das Auto der Familie aus der Luft nicht gesehen haben. Oscar D. verletzte sich bei seinem Fallschirm-Absprung leicht.

© Twitter/airplusnews ×

Ein glühendes Teil löste sich von dem Flugzeug und traf ein Auto, in dem sich ein fünfjähriges Mädchen mit seiner Familie befand. Das Mädchen, Laura O., starb in den Flammen. Der neunjährige Bruder des Todesopfers erlitt Verbrennungen, ebenso wie seine Mutter und sein Vater. Alle wurden in Turiner Krankenhäuser eingeliefert.

© privat ×

Italienische Luftwaffe bekundet Beileid

Die 5-Jährige Laura O. starb bei dem Kunstflug-Unglück.

Die italienische Luftwaffe, der die Kunstflugstaffel angehört, hat der Familie ihr Beileid bekundet. "Was Oscar Del Do fühlt, fühlt auch die gesamte Luftwaffe: Unaussprechlichen Schmerz, wir sind bestürzt."

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni erklärte sich wegen des Todes des Mädchens "schockiert". Sie kondolierte der Familie und wünschte ihr eine baldige Genesung.

© AFP/APA ×

Dies ist ein unglückliches Jahr für die Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori", die 1961 gegründet wurde und ihren Stützpunkt in Rivolto in der Provinz Udine hat. Im April starb der 34-jährige Hauptmann der Luftwaffe Alessio Ghersi, der seit 2018 der Kunstflugstaffel angehörte, bei einem Unfall mit einem Leichtflugzeug. Das Flugzeug stürzte auf einer Höhe von 800 Metern auf dem Berg Musi in der Gemeinde Lusevera bei Udine.