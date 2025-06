74 chinesische Militärflugzeuge rund um Taiwan gesichtet

Taiwan hat nach eigenen Angaben seit Donnerstag 74 chinesische Militärflugzeuge in der Nähe der Insel gesichtet.

Binnen 24 Stunden seien 50 Flugzeuge und sechs Schiffe der chinesischen Armee entdeckt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Freitag mit. Weitere 24 Militärflugzeuge und Drohnen seien seit Freitagmorgen gesichtet worden.

15 Flugzeuge überquerten nach Angaben des Verteidigungsministeriums die Mittellinie der Taiwanstraße, um an einem gemeinsamen Training mit chinesischen Marineschiffen teilzunehmen. Die Mittellinie ist die inoffizielle Seegrenze zwischen der Volksrepublik und Taiwan. Das taiwanische Ministerium erklärte, die Situation beobachtet und entsprechend reagiert zu haben.

Am Mittwoch war nach Angaben des Außenministeriums in Taipeh ein Schiff der britischen Marine durch die Taiwanstraße gefahren. Die USA und andere Staaten betrachten die Meerenge zwischen China und Taiwan als internationale Gewässer und pochen darauf, dass sie für alle Schiffe offen sein sollte. China verurteilte die Durchfahrt des britischen Schiffes am Freitag und warf London vor, "den Frieden und die Stabilität" in der Wasserstraße untergraben zu haben.

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll - notfalls mit militärischer Gewalt. Die Volksrepublik führt immer wieder Militärmanöver im Seegebiet bei Taiwan aus.