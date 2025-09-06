Paket-Hammer: 88 Postdienstleister stoppen Lieferungen in die USA ein

Wegen der von den USA verhängten Zölle haben nach UN-Angaben 88 Länder ihren Postservice in das Land ganz oder teilweise gestoppt.
Seit der Verhängung der neuen Zölle durch US-Präsident Donald Trump sei der Brief- und Paketverkehr in die USA um mehr als 80 Prozent gesunken, teilte am Samstag die UN-Sonderorganisation Weltpostverein (WPV) ein. Aus 88 Ländern seien die Postdienstleistungen in die USA teilweise oder ganz eingestellt.
