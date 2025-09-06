Alles zu oe24VIP
Nach Milliarden-Strafe gegen Google: Trump droht der "unfairen" EU mit Vergeltung
Nach Milliarden-Strafe gegen Google: Trump droht der "unfairen" EU mit Vergeltung

06.09.25, 12:41
US-Präsident Donald Trump kritisiert die EU-Strafe gegen Google in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar scharf und bezeichnet sie als „sehr unfair“ - nun droht er Europa mit neuen Konsequenzen. 

US-Präsident Donald Trump droht der Europäischen Union mit Vergeltung, weil gegen Google eine Milliardenstrafe verhängt wurde.

Die Strafe beträgt rund drei Milliarden Euro. Trump findet das "sehr unfair" und tobt auf seinem Truth-Social-Account: Das gefährde amerikanische Investitionen und Arbeitsplätze. 

Er kritisierte außerdem, dass dies nur eine von vielen Geldstrafen und Steuern sei, die bereits gegen Google, Apple und andere US-Technologiefirmen verhängt wurden.  

Kommen wieder neue Zölle?

Trump kündigte daraufhin eine Untersuchung an. Diese erlaubt der US-Regierung, auf unfaire Handelspraktiken mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Solche Maßnahmen könnten in Zukunft höhere Zölle oder Importbeschränkungen für die EU umfassen.

Zoll-Einigung erst wenige Wochen alt

Dabei hatten sich die EU und Trump erst vor kurzem auf die Beilegung ihres Zollstreits geeinigt. Die Milliardenstrafe gegen Google, die gestern bekannt wurde, dürfte nun den Streit wieder aufflammen lassen.

