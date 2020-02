Corona: Politiker finden Armee-Einsatz prüfenswert

Im Kampf gegen das Virus soll auch an europäischen Flughäfen Soldaten eingesetzt werden.

Fast hundert weitere Menschen sind in China an der Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Wie die Regierung in Peking am Dienstag mitteilte, wurden 98 neue Todesfälle registriert. Die offizielle Gesamtzahl der an den Folgen der Infektion verstorbenen Menschen in Festlandchina stieg damit auf 1.868.

Auch in Europa steigt die Sorge vor dem Virus, nachdem am Wochenende in Frankreich der erste Todesfall bekannt wurde. In der Schweiz überlegt man nun sogar den Einsatz der Armee im Kampf gegen das Virus. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) denkt darüber nach, Soldaten an den Flughäfen einzusetzen. Diese sollen bei den Screenings bei Einreisenden aus China helfen. „Da das BAG und die Flughäfen Genf und Zürich nicht in der Lage sind, das Screening allein umzusetzen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen dem BAG und der Schweizer Armee vorgesehen“, heißt es aus dem Vorhaben.

Aus der Schweizer Politik kommen dazu positive Signale. Eine Umsetzung soll nun rasch diskutiert werden. "Die Armee ist dafür da. Und sie hat genügend Ressourcen, in einer solchen Situation die zivilen Behörden zu unterstützen", sagt etwa GLP-Nationalrat Beat Flach gegenüber dem "Blick". Auch andere Politiker finden den Vorschlag "prüfenswert". Rechtlich wäre ein solcher Einsatz durch das Epidemiengesetz gedeckt.

Krankenhaus-Chef stirbt am Coronavirus