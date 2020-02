Coronavirus "absichtlich" verbreitet - Chinesin droht Todesstrafe

In China wurde eine Frau festgenommen, die den Kontakt zu einer Person aus dem Epidemie-Gebiet verschleiert haben soll. Menschen, die das Virus absichtlich verbreiten droht die Todesstrafe.

Die Polizei in China hat eine Frau festgenommen, weil sie die Auflagen zum Coronavirus verletzt haben soll. Die 36-Jährige habe demnach den Behörden verschwiegen, dass die Kontakt zu einer Person in den betroffenen Gebieten gehabt haben soll.

Chinesische Behörden drohen mit Todesstrafe

Sie befindet sich nun in der nördlichen Gemeinde Tianjin in Untersuchungshaft – ob oder wann sie freigelassen wird, ist unklar. Laut einer Gerichtsmitteilung des High Court in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang soll Menschen, die den Virus absichtlich verbreiten, die Todesstrafe.

Gegen weitere Personen wird ermittelt

Auch in der Provinz Qinghai im Nordwesten ermittelt die Polizei gegen einen Chinesen, der der mit dem Virus infiziert war und „die Eindämmung des Virus erheblich beeinträchtigte“ sowie „die öffentliche Gesundheit beeinträchtigte“, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua, ohne näher darauf einzugehen.