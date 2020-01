Dieses Strand-Abenteuer endet mega-peinlich

Die Touristen wurden am Strand erwischt und baten nun öffentlich um Vergebung.

Zwei Touristen aus Russland sorgten in Thailand für große Aufregung. Die beiden Urlauber wurden in der Silvesternacht beim öffentlichen Sex an einem Strand in Pattaya erwischt. Nachdem ein Video des Techtelmechtels im Internet die Runde machte, wurden die thailändischen Behörden tätig.

Die Polizei konnte dann anhand eines Überwachungsvideos die beiden Russen Roman Grigorenko (26) und Daria Vinogradova (19) ausfindig machen und schließlich festnehmen. Polizei-Chef Piyapong Ensarn zeigte sich schockiert: „Ein solches Verhalten zerstört das gute Image von Pattaya als Feriendestination“.

© Police

Öffentliche Entschuldigung

Die beiden Lustmolche wurden mit einer 150-Euro-Strafe belegt und mussten sich nun sogar öffentlich entschuldigen. In einer im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache gestehen die beiden ihren Fehler und bitten öffentlich um Entschuldigung.

Das Sex-Paar hatte dabei sogar noch Glück. Das thailändische Gesetz sieht normalerweise weit höhere Strafen für öffentlichen Sex vor.