Grüne Bürgermeisterin mit Ferrari-Geständnis

Bei einem Neujahrsempfang in Hamburg sorgte eine Aussage für eine Überraschung.

Beim 12. "Ahoi"-Neujahrsempfang in Hamburg war eine überraschende Aussage einer Grünen-Politikerin das Tuschelthema des Abends. Katharina Fegebank, ihres Zeichens zweite Bürgermeisterin von Hamburg, überraschte mit einem Ferrari-Geständnis.

Fegebank, die eigentlich als leidenschaftliche Radfahrerin bekannt ist, gestand gegenüber BILD: "Wir sind mit einem Mini-Urlaub an Nord- und Ostsee ins neue Jahr gestartet. Leider konnten wir nicht Mathias‘ (Anm.: Freund Mathias Wolff) Ferrari nehmen, weil der in der Werkstatt ist. Mit dem fahre ich doch so gern!"

Kein Wunder, dass sogar die Fahrrad-Enthusiastin gerne mit dem Ferrari fährt, immerhin handelt es sich bei dem 90.000 Euro teuren Auto um ein echtes Stück TV-Geschichte: Tom Selleck fuhr in der Kult-Serie "Magnum" genau so ein Auto.