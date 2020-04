Ikea veröffentlicht "Köttbullar"-Rezept zum Nachkochen

"Köttbullar" ist DAS Standardgericht des schwedischen Möbelriesen Ikea. Viele Kunden weltweit verbinden den Einkauf mit dem schwedischen Gericht im Ikea-Restaurant. Liebhaber können die tiefgekühlten Fleischbällchen auch mit nach Hause nehmen. Während der Coronavirus-Krise musste Ikea in einigen Ländern schließen. Damit die Kunden dennoch in den "Köttbullar"-Genuss kommen, hat der Möbel-Konzern nun das Rezept zum Nachkochen zu Hause veröffentlicht.

In sechs einfachen Schritten sind die "Köttbullar" zubereitet:

Missing your IKEA meatball fix? We’ve created a recipe for you to recreate this delicious dish in the comfort of your own home #IKEAmeatballs pic.twitter.com/d89lRsJxH7