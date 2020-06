Instagram-Star verhaftet: Fans um 380 Millionen betrogen

Raymond Abbas und seine Gang wurden vom FBI verhaftet.

Ferraris, Rolls Royce, Privatjets, Einkaufstaschen von Gucci oder Louis Vuitton: Raymond Abbas (38) alias "Hushpuppi" zeigte sich seinen 2,5 Millionen Instagram-Followern in Protz und Prunk. Doch seit dem 6. Juni ist es still geworden um den Social-Media-Star – es ist still geworden im Paradies. Das FBI stürmte am 10. Juni sein Apartment in Dubai, in dem der mutmaßliche Betrüger friedlich schlief – "Hushpuppi" wurde festgenommen. Ihm und seinen Komplizen wird vorgeworfen seinen Opfern 380 Millionen Euro abgeknöpft zu haben, wie "Daily Mail" berichtet. Sein Instagram-Profil galt dabei nur als "Köder".

So stellte sich der nigerianische Instagram-Star Abbas "Hushpuppi" zur Schau:

Bei der FBI-Razzia wurden zwölf weitere Personen festgenommen. Die Ermittler stießen bei der Durchsuchung auf E-Mail-Adressen von rund zwei Millionen Opfern. Zahlreiche Computer und Telefone wurden sichergestellt.

Die Behörden fanden unter anderem Taschen voller Bargeld – die Betrüger wussten nicht mehr wohin mit dem Geld!

So gingen Abbas und seine Komplizen vor: Sie lockten mit Käufer mit besonders attraktiven Angeboten auf gefälschte Internetseiten, stahlen ihre Kreditkarten-Infos und das überwiesene Geld bei Fake-Bestellungen.

Jamal al-Jalaf von der Polizei in Dubai sagt gegenüber "The Times": "Die Verdächtigen hatten es auf Opfer in Übersee abgesehen. Sie richteten Fake-Webseiten für bekannte Firmen und Banken ein, um an die Kreditkartendaten ihrer Opfer zu gelangen. Das gestohlene Geld wurde dann gewaschen."