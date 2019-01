Millionärsgattin seit 10 Wochen verschwunden

Jetzt wagte ihr Mann, Tom Hagen (68), einer der reichsten Menschen Norwegens, den Schritt in die Öffentlichkeit: Seine Frau wird seit 10 Wochen vermisst. Bislang gibt es kein Lebenszeichen von ihr.

Der Immobilien-Millionär fand am 31. Oktober nach Feierabend nicht seine Frau im Landsitz in Fjellhamar vor, sondern einen Zettel der Entführer. Sie fordern 9 Mio. Euro Lösegeld per Anweisung in einer Kryptowährung. Die Entführer drohten damit, die Frau zu töten, sollte er die Polizei einschalten. Tom Hagen wandte sich trotzdem an die Polizei und zahlte vorerst nicht.

Zivilbeamte überwachten den Familiensitz und verhörten Nachbarn. Ihnen wurde zur Verschwiegenheit geraten. Über die Öffentlichkeit erhofft man sich eine Kontaktaufnahme mit den Entführern und ein Lebenszeichen von Anne-Elisabeth.

© APA/Norwegian Police/AFP/Handout