Zum vierten Mal! Schon wieder Hai-Attacke in Australien

Beim vierten Hai-Angriff im australischen Teilstaat New South Wales in zwei Tagen ist ein Surfer im Meer vor der Mid North Coast verletzt worden.

Der Mann habe "leichte" Verletzungen davongetragen, erklärte die Wasserrettungsorganisation Surf Life Saving New South Wales am Dienstag und rief dazu auf, vorerst auf Schwimmbäder auszuweichen. Für die ungewöhnliche Häufung der Hai-Angriffe werden starke Regenfälle, die trübes Wasser aufgewühlt haben, verantwortlich gemacht.

"Die Wasserqualität ist so schlecht, dass sie die Aktivität von Bullenhaien begünstigt", erklärte Surf Life Saving New South Wales gegenüber dem australischen Sender ABC. "Gehen Sie einfach in ein örtliches Schwimmbad, denn zum jetzigen Zeitpunkt halten wir die Strände für unsicher."

Örtlich und zeitlich gehäufte Fälle

Es handelte sich um den vierten Hai-Angriff im südostaustralischen New South Wales binnen 48 Stunden. Am Montag war ein junger Mann im Meer vor North Steyne Beach in Manly bei Sydney attackiert worden. Der Surfer erlitt schwere Beinverletzungen. Nach dem Vorfall wurden alle Strände nördlich der australischen Metropole bis auf weiteres gesperrt.

Nur wenige Stunden vor dem Vorfall in Manly hatte ein Hai bei einem Angriff in Dee Why Point vier Kilometer weiter nördlich ein großes Stück aus dem Surfbrett eines Kindes gebissen. Am Sonntag war zudem ein Zwölfjähriger bei einem Haiangriff in der Hafenbucht von Sydney schwer verletzt worden, als er mit Freunden vor Shark Beach im Wasser spielte. Der Bub schwebte nach Polizeiangaben am Montag weiter in Lebensgefahr.

Im September war ein Surfer an einem beliebten Strand in Sydney von einem Weißen Hai getötet worden, im Dezember kam eine Schwimmerin bei einem Hai-Angriff an einem abgelegenen Strand nördlich von Sydney ums Leben.

Haie greifen nur selten an

Normalerweise sind Haiangriffe selten. Die steigende Zahl von Wassersportlern führt jedoch dazu, dass auch die Zahl der Haiangriffe zunimmt. Besonders betroffen sind Surfer, denen Haie in die Extremitäten beißen, weil sie sie für Robben halten.