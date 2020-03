ÖSTERREICH vor Ort: Migranten berichten über ihre Flucht aus dem Kriegsgebiet und die verzweifelte Lage an der türkisch-griechischen Grenze.

ÖSTERREICH-Reporterin Larissa Eckhardt (im Bild ganz links) berichtet vom Flüchtlingsdrama an der türkisch-griechischen Grenze und hat mit betroffenen Familien, die aus dem Kriegsgebiet in Syrien (Stadt Idlib) geflohen sind, über ihre verzweifelte Lage gesprochen.

Die achtköpfige Familie aus Idlib in Syrien lebt seit fünf Jahren in der Türkei, in Adana. Als sie hörten, dass die Grenze aufmacht, kamen sie hierher. „Uns ist egal, in welches EU-Land wir einreisen können, wir wollen nur raus aus der Türkei.“

Auch Ahmad, seine Frau Whad und ihre drei Kinder (1–4 Jahre) haben das Camp vor der griechischen Grenze aus Angst vor weiteren Eskalationen vorübergehend verlassen. „Ich möchte ein besseres Leben für meine Kinder“, sagt Ahmad zu ÖSTERREICH. Sobald sich wieder ­eine Möglichkeit bietet, werden sie erneut vor der Grenze stehen und auf eine Einreise hoffen.